Китай выразил протест США из-за прохода американского эсминца через Тайваньский пролив

ПЕКИН, 23 июня. /ТАСС/. Китай выразил решительный протест США в связи с проходом американского эсминца через Тайваньский пролив. Об этом в среду заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Чжан Чуньхуэй.

"22 июня американский ракетный эсминец USS Curtis Wilbur прошел через Тайваньский пролив", - приводятся его слова в заявлении, размещенном в аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в социальной сети "Вэйбо".

"Американская сторона использует старые трюки для создания хаоса в Тайваньском проливе, что является умышленным подрывом региональной безопасности и наносит вред миру и стабильности в регионе", - указал Чжан Чуньхуэй. "Это демонстрирует, что США являются крупнейшим источником рисков региональной безопасности. Мы выступаем решительно против этого", - добавил он.

В заявлении отмечается, что Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая на протяжении всего времени вела наблюдение за американским эсминцем. Также подчеркивается, что Восточная зона боевого командования НОАК готова реагировать на любые угрозы и провокации, решительно защищать суверенитет и территориальную целостность страны.

Ранее пресс-служба Седьмого флота США подтвердила информацию о том, что американский эсминец прошел через Тайваньский пролив. Как уточнило ведомство, это был ракетный эсминец USS Curtis Wilbur класса "Арли Берк".