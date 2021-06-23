Иран предложил МАГАТЭ читать информацию о проблемах на АЭС "Бушер" на фарси

ВЕНА, 23 июня. /ТАСС/. Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что приостановка работы АЭС "Бушер" произошла из-за технической проблемы, предложив международному агентству изучить соответствующую информацию на фарси на сайте Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). Об этом МАГАТЭ сообщило в среду.

"Иран сообщил МАГАТЭ, что временная остановка атомной электростанции "Бушер" была вызвана технической проблемой в электрическом генераторе", - говорится в сообщении агентства в Twitter.

При этом в сообщении на сайте МАГАТЭ уточняется, что "МАГАТЭ было проинформировано Организацией по атомной энергии Ирана о том, что обновленная информация о технической проблеме на АЭС "Бушер" доступна на фарси на сайте ОАЭИ". "Согласно информации, доступной на сайте ОАЭИ, техническая проблема возникла в электрическом генераторе станции, и после ее устранения она будет повторно подключена к национальной электросети", - добавили в МАГАТЭ.

Атомная электростанция в Бушере была создана Россией, согласованные Москвой и Тегераном планы предполагают строительство на этом объекте второго и третьего энергоблоков. В 1995 году "Зарубежатомэнергострой" (в н.в. "Атомстройэкспорт") заключил контракт с Организацией по атомной энергии Ирана по достройке и реконструкции первого блока АЭС. В сентябре 2011 года он был подключен к сети, его официальная передача Ирану состоялась в сентябре 2013 года.