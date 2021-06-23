Глава Пентагона назвал преждевременным решение об отказе от ядерной крылатой ракеты

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Любые решения относительно дальнейших уровней финансирования и программ атомного арсенала США будут являться преждевременными до завершения пересмотра американской ядерной доктрины. Об этом заявил в среду министр обороны США Ллойд Остин, комментируя решение своего подчиненного с 2023 финансового года отказаться от финансирования разработки ядерной крылатой ракеты морского базирования.

"Мы неоднократно говорили, что начнем [вскоре] пересмотр ядерной доктрины. В ходе этого пересмотра мы будем добиваться обеспечения верного баланса и комбинации сил и средств", - отметил глава Пентагона, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил (ВС) Палаты представителей Конгресса США. Как считает министр обороны США, "какие бы то ни было объявления или решения" относительно следующего финансового года "до завершения этого пересмотра будут преждевременными".

4 июня исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Харкер подписал меморандум о том, чтобы из проекта бюджетного запроса этого вида ВС на 2023 финансовый год (начнется 1 октября 2022 г.) была исключена программа создания ядерной крылатой ракеты морского базирования. Появление этого документа было встречено в штыки рядом членов Сената и Палаты представителей Конгресса, прежде всего от оппозиционной Республиканской партии.

Министр ВМС США не является членом президентского кабинета. Занимающее этот пост лицо является гражданским служащим и подчиняется министру обороны США.

Ранее Остин и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли признали, что не были проинформированы об означенном решении Харкера.