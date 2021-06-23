Новые власти Израиля одобрили возведение 31 объекта в еврейских поселениях

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июня. /ТАСС/. Израильская гражданская администрация Западного берега реки Иордан в среду впервые с момента состоявшейся 13 июня присяги нового правительства Израиля одобрила планы строительства 31 объекта, включая торговый центр и школы, в еврейских поселениях на спорных территориях. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

Радиостанция отмечает, что на рассмотрение администрации были вынесены документы по возведению 33 новых объектов, находящихся на различных стадиях планирования, но среди них не было ни одной единицы жилья, что вызвало резкое недовольство руководства израильского совета поселений.

В январе 2021 года власти Израиля при предыдущем правительстве под руководством Биньямина Нетаньяху утвердили строительство 780 единиц нового жилья для поселенцев на Западном берегу, 714 из которых будут возведены глубоко внутри районов, которые должны быть эвакуированы в случае достижения мирного соглашения с палестинцами на основе принципа двух государств. Газета Yedioth Ahronoth отметила тогда, что решение о расширении поселений израильские власти поспешно приняли в последние дни нахождения в Белом доме бывшего президента США Дональда Трампа, который за четыре года своего правления признал Иерусалим столицей еврейского государства и перенес в этот город американское посольство из Тель-Авива.

По подсчетам правозащитной организации "Шалом ахшав" ("Мир - сейчас"), которая отслеживает поселенческую активность Израиля, гражданская администрация Западного берега реки Иордан за 2020 год одобрила более 12 тыс. единиц жилья в еврейских поселениях, что является рекордным показателем с 2012 года. Продолжающееся строительство Израилем на Западном берегу реки Иордан считается одним из основных препятствий на пути урегулирования длящегося десятилетия палестино-израильского противостояния. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, Израиль тогда же заявил, что не будет выполнять положения этого документа СБ ООН.