Глава КНШ ВС США не считает, что Китай вторгнется в Тайвань

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли считает, что на данный момент Китай не будет вторгаться в Тайвань.

"Моя оценка, основанная на том, что я сейчас вижу, - нет. Но это всегда может измениться, намерения могут быстро измениться", - сказал он в среду на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.

"Я не вижу оснований на данный момент для [таких] намерений или решений, - отметил генерал. - Когда мы говорим о потенциале, то китайское руководство бросает вызов им [Тайваню] намерением наращивать потенциал".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.