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Байден выдвинет вдову сенатора Маккейна на должность представителя США при ФАО ООН

Кроме того, президент США намерен выдвинуть на должность постоянного представителя страны при ОБСЕ Майкла Карпентера

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен выдвинуть вдову сенатора-республиканца Джона Маккейна, умершего в 2018 году, Синди Маккейн на должность представителя США при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и других учреждениях системы ООН, расположенных в Риме. Об этом сообщила в среду пресс-служба Белого дома.

Кроме того, в сообщении отмечается, что американский лидер намерен выдвинуть на должность постоянного представителя США при ОБСЕ Майкла Карпентера.

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СШАБайден, Джозеф (Джо)
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