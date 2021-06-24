В Нью-Йорке прошли праймериз в преддверии ноябрьских выборов мэра

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Прошедшие во вторник в Нью-Йорке праймериз в преддверии ноябрьских выборов мэра не определили окончательно кандидата на пост главы города от демократов, однако анализ предварительных данных голосования позволяет с высокой долей вероятности назвать не только его, но и мэра города, а также сделать выводы насчет развития внутриполитических трендов в США.

Нью-Йорк - город демократический. На выборах президента в 2020 году за кандидата от демократов проголосовали более 60% жителей штата, в самом городе сторонников этой партии еще больше. Республиканцы победить на выборах мэра практически не могут, поэтому кто одержит победу на праймериз демократов, тот почти наверняка и возглавит город.

За выдвижение на пост мэра от демократов боролись 13 кандидатов. Для победы кандидату надо было набрать более 50% голосов. По итогам предварительных результатов голосования реальными претендентами остаются трое - глава района (боро) Бруклин Эрик Адамс (31,7%), бывшая помощница действующего мэра Билла де Блазио Майя Вайли (22,3%) и бывшая глава санитарной службы Кэтрин Гарсия (19,5%). Неожиданностью стало то, что считавшийся фаворитом, особенно у представителей левого крыла демократов, Эндрю Янг набрал всего 11,7% голосов и уже признал поражение (он выступал, например, в поддержку мер по снижению финансирования полиции). Остальные кандидаты набрали менее 10% и в качестве реальных претендентов рассматриваться не могут.

Эрик Адамс выступает с позиций наведения порядка в городе и борьбы с преступностью на фоне ее роста после беспорядков лета 2020 года и движения за лишение полиции финансирования. Он сам 22 года прослужил в полиции. Еще будучи на службе, он заявлял, что решил стать полицейским, чтобы изменить систему изнутри после того, как ему пришлось побывать ее жертвой в юности. Хотя Адамс и демократ, от левого крыла партии, значительно усилившегося на фоне прошлогодних протестов, он далек. В 1997-2001 годах он даже числился в рядах республиканцев.

Сложный выбор

Адамс набрал всего 31,7%, однако при новой системе голосования в Нью-Йорке это со значительной долей вероятности обеспечивает ему победу. На праймериз демократов в Нью-Йорке в этом году впервые действует система "ранжированного выбора" (ranked choice). Избиратели могут назвать пять кандидатур на пост мэра, распределив их в зависимости от того, кого они хотят видеть главой города в первую очередь, кого - во вторую, кого - в третью и так далее. Набравший наименьшее число голосов кандидат отсеивается из списка, а отданные за него голоса распределяются между кандидатами, которые были "вторым выбором" в бюллетене.

Система "ранжированного выбора" применяется на праймериз в ряде других городов США. По данным социологической компании FairVote, которая проводила исследования также и на выборах мэра Нью-Йорка, всего с 2004 года в США прошло 128 выборов по этой системе. Лишь в трех случаях победу одержал кандидат, занявший второе место, при условии, если он отставал от лидера на 8 процентных пунктов. Основная соперница Адамса отстает от него на 9 процентных пунктов.

Опасностью для Адамса могут стать отданные по почте голоса. За время досрочного голосования и в день праймериз свои голоса отдали около 191 тыс. демократов, и их бюллетени в основном подсчитаны. Однако перед праймериз было выдано более 220 тыс. бюллетеней для голосования по почте, их них получено всего около 90 тыс. Подведение предварительных итогов праймериз ожидается 12 июля.

Кандидатура Адамса

Хотя Адамс сам никогда не называл себя кандидатом "закона и порядка", пресса окрестила его именно так. Его опыт службы в полиции поможет справиться городу с проблемами, с которыми столкнулся город за последний год. считают многие жители Нью-Йорка. "Нам нужен порядок - и в прямом, и в переносном смысле, - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС жительница Манхэттена Татьяна, переехавшая из России в 2004 году. - Нынешний мэр и так не справлялся с городом, улицы кучами мусора завалены. А после беспорядков в прошлом году добавилась и преступность. На улицах чуть ли не баррикады были".

Действительно, по данным полицейского управления Нью-Йорка, количество преступлений, связанных с незаконным владением и применением огнестрельного оружия, выросло более чем на 70% по сравнению с прошлым годом. Количество убийств, по данным профсоюза полицейских, увеличилось на 22%. Эти изменения произошли на фоне снижения примерно на $1 млрд финансирования полиции Нью-Йорка в августе прошлого года.

Даже на Таймс-сквер, в самом центре города, в начале мая произошел инцидент со стрельбой, в результате которого ранения получили три человека. Молодежь, готовая "продать кирпич" туристам - в роли "кирпича" обычно выступают компакт-диски с рэпом или регги, - собирается в группки у выходов с прилегающих улиц. Иногда полицейские просят их разойтись. Никто из нью-йоркцев - ни коренных, ни приезжих - никогда не станет уточнять их цвет кожи, ограничившись в крайнем случае словами: "Ну вы же сами понимаете".

"Такого раньше не было, - продолжает Татьяна. - Я еду в метро - у парня рядом со мной вываливается из кармана нож. Я не знаю, как ехать дальше. На улицах везде пахнет "травой", видно, мода такая - покурить и куда-то пойти. Она теперь легализована в Нью-Йорке, но ведь продавать ее пока еще по закону нельзя".

Недовольство жителей Манхэттена вызывает и увеличение числа бездомных. Несколько тысяч человек были переселены из ночлежек в начале пандемии в отели в центре города и сейчас не хотят их покидать. При этом днем они продолжают промышлять подаянием.

Впрочем, есть и те, кто ставят во главу угла не закон и порядок, а социальную справедливость. "Конечно, мне хочется порядка, но я хочу прежде всего, чтобы мне было чем кормить детей. Я получаю $19 в час за работу, когда она есть, а за квартиру мне приходится отдавать ежемесячно полторы тысячи долларов. Посчитайте, на что мне жить. Деньги нужны мне, а не полиции", - рассказала корреспонденту ТАСС Рэйчел, занимающаяся уборкой офисов на почасовой основе.

Победившие прошлой осенью Дональда Трампа демократы добились успеха в значительной степени благодаря акценту на необходимость социальной справедливости. Одними из первых шагов президента США Джо Байдена стали выделение дополнительных средств для поддержки всех американцев и попытка повысить минимальный размер оплаты труда. Однако победа Адамса может означать, что даже демократическому Нью-Йорку нужна не только социальная справедливость, но и закон и порядок.