Госдеп считает, что Россия и Турция согласны обсуждать тему вывода иностранцев из Ливии

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. США полагают, что Россия и Турция согласны с возможностью обсуждения темы вывода иностранных сил из Ливии. С таким утверждением в ходе брифинга для журналистов выступил представитель Госдепартамента высокого ранга. Стенограмму брифинга распространила в среду пресс-служба Госдепа.

"В принципе мы находимся в том положении, когда и турки, и русские согласились с тем, что это может быть темой для обсуждения, что давайте поговорим о том, можно ли взять 300 сирийцев с одной стороны и 300 сирийцев с другой, посадить на самолет и доставить куда-то в качестве первого ощутимого практического шага. Этот процесс всегда идет шаг за шагом", - заявил чиновник.

В Берлине в среду проходила международная конференция по Ливии с участием представителей Алжира, Великобритании, Германии, Египта, Италии, Китая, Марокко, Нидерландов, Республики Конго (возглавляет в Африканском союзе комиссию по ливийскому урегулированию), России, США, Туниса, Турции, Франции, Швейцарии, а также делегаций ООН, Африканского союза, Европейского союза, Лиги арабских государств.

Россию на конференции представлял замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. По итогам дискуссий он заявил, что, по оценке Москвы, в Ливии ситуация "относительно стабильная" и "в целом идет в правильном направлении". Вершинин отметил, что вооруженное присутствие в Ливии "надо уменьшать", "делать это надо продуманно".

На итоговой пресс-конференции ливийский министр иностранных дел и международного сотрудничества Наджла Мангуш сообщила, что власти Ливии добились прогресса в вопросе вывода иностранных наемников из Ливии, и он может начаться в ближайшие дни.

Правительство России неоднократно подчеркивало, что российских военных в Ливии нет. Как указывал в конце марта постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, если кто из граждан РФ "и присутствует в Ливии, то они не представляют российское государство".

Обстановка в Ливии

В Ливии до последнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия в Триполи и пользующееся поддержкой Ливийской национальной армии и законно избранного парламента временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои.

23 октября прошлого года в Женеве участники комитета в формате "пять плюс пять", который включал по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня.

5 февраля Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра единого правительства Ливии и трех членов Президентского совета, главной задачей которых будет проведение 24 декабря 2021 года парламентских и президентских выборов на всей территории страны.