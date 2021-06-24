Помощник Байдена обсудил с начальником Генштаба армии Израиля угрозы на Ближнем Востоке

ТАСС, 24 июня. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в среду провел встречу с начальником Генштаба Армии обороны Израиля Авивом Кохави. Об этом говорится в сообщении, распространенном Белым домом в среду вечером.

Советник главы администрации США заверил, что президент Джо Байден готов оказывать поддержку безопасности Израиля и привержен дальнейшему укреплению оборонного партнерства между двумя странами. Официальные лица обсудили вызовы безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, а также деятельность Ирана в регионе.

Салливан подтвердил намерение президента США препятствовать получению Ираном ядерного оружия. Представители двух стран признали важность продолжения и расширения двусторонних консультаций по ряду стратегических задач, стоящих перед регионом.