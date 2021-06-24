Глава МВБ США: наибольшая террористическая угроза для Штатов исходит изнутри страны

МАДРИД, 24 июня. /ТАСС/. Самая большая террористическая угроза для Соединенных Штатов исходит изнутри страны. Об этом заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в опубликованном в четверг интервью газете País.

По его словам, "кибератаки - одна из самых больших угроз, с которыми сталкиваются в США и в мире". "Но террористическая угроза остается, - заметил Майоркас. - Самая большая террористическая угроза, с которой мы сталкиваемся сегодня в Соединенных Штатах, - это угроза внутреннего терроризма, связь между радикальными идеологиями и насилием".

"Угроза кибербезопасности не является новой, но она нарастает и является одним из наших главных приоритетов, - сказал министр. - В 2020 году количество таких атак с использованием программ-вымогателей выросло на 300%".

Отвечая на вопрос о том, кто стоит за кибератаками, Майоркас отметил: "Мы сталкиваемся с кибератаками, поддерживаемыми [различными] государствами, а также с другими, осуществляемыми преступными организациями, и теми, которые совершает один человек". "Недавно мы связали Россию с крупной атакой [в киберпространстве]", - утверждал министр. - И мы приняли ответные меры".

Власти России неоднократно отвергали подобные утверждения американской стороны.