Пекин осудил заявление Лондона по поводу закрытия в Гонконге газеты "Пинго жибао"

ПЕКИН, 24 июня. /ТАСС/. Китай выразил решительный протест и недовольство в связи с заявлением главы МИД Великобритании Доминика Рааба по поводу закрытия гонконгской оппозиционной газеты "Пинго жибао". Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Некоторые лица в Великобритании вновь вмешиваются в дела Гонконга и внутренние дела Китая. Мы выражаем сильное недовольство и выступаем решительно против этого", - сказал дипломат. Он также отметил, что любые попытки этих лиц вмешаться во внутренние дела КНР обречены на провал.

Как заявил в среду глава МИД Великобритании Доминик Рааб, принудительное закрытие гонконгской оппозиционной газеты "Пинго жибао" существенно ограничит свободу слова в этом специальном административном районе КНР. Как говорилось в его заявлении, "полномочия, закрепленные в законе о национальной безопасности, используются [китайскими властями] для ограничения свобод и наказания за инакомыслие, а не для поддержания общественного порядка".

Руководство "Пинго жибао" в среду заявило о прекращении работы с четверга, указав, что принимает во внимание безопасность персонала и проблему ресурсов.

17 июня около 500 полицейских провели обыски в редакции "Пинго жибао" и ее головного медиахолдинга Next Digital Media, задержав пять руководящих сотрудников. Против двоих из них, включая главного редактора газеты Райна Ло, были выдвинуты обвинения в сговоре с внешними силами с целью создания угрозы нацбезопасности.

"Пинго жибао" и медиахолдинг Next Digital Media принадлежат арестованному в конце прошлого года 73-летнему оппозиционному магнату Джимми Лаю. Он считается одним из главных организаторов антиправительственных демонстраций, вспыхнувших летом 2019 года в Гонконге.