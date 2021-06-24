В Сербии назвали борьбу с попытками переписывания истории совместным долгом с Россией

БЕЛГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Сербия и Россия должны продолжать борьбу с переписыванием истории, это является долгом и обязанностью двух стран. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Сербии Никола Селакович, выступая на конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Русском доме в Белграде.

"У нас есть историческое доверие друг к другу, и мы должны использовать это историческое доверие в будущем. Наши отношения имеют глубокие исторические корни. Наши братские отношения, славянские корни, православная вера являются твердыми основами наших будущих отношений. Не могу не вспомнить нашу общую историю в Первой и Второй мировых войнах. Наша общая обязанность - хранить нашу общую историю, и наша обязанность и долг - продолжать борьбу против попыток переписывания истории и нового толкования фашизма", - сказал министр.

Селакович подчеркнул роль России в защите территориальной целостности и суверенитета Сербии.

В качестве примера тесных отношений Москвы и Белграда Селакович назвал храм св. Саввы в сербской столице. "Российская помощь в завершении строительства храма св. Саввы, начале его украшения, была более чем огромная. Но символ, созданный в результате этой помощи, будет существовать веками", - заявил глава МИД, выразив надежду на развитие сербско-российских отношений во всех сферах.

Конференция "Россия на Балканах: взгляд в будущее" Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит на площадке Русского дома в Белграде. Участники встречи обсуждают перспективы сотрудничества России и Сербии в экономической, гуманитарной и культурной сферах. В мероприятии приняли участие глава Россотрудничества Евгений Примаков, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, спикер сербского парламента Ивица Дачич, глава МИД Сербии Никола Селакович, глава МВД Сербии Александар Вулин, сопредседатель межправкомитета Ненад Попович, сербские и российские политики и эксперты.