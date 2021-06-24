Экс-президент Молдавии Воронин обвинил США во вмешательстве в избирательную кампанию

КИШИНЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Лидер Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), экс-президент страны Владимир Воронин обвинил США во вмешательстве в досрочные парламентские выборы, которые назначены на 11 июля. Об этом говорится в опубликованном в четверг открытом письме Воронина к послу США Дереку Хогану.

"Вы, господин посол, пытаетесь оказать давление на государственные институты в интересах определенных политических групп и должностных лиц Республики Молдова", - говорится в обращении, которое опубликовала пресс-служба ПКРМ. В нем экс-президент выразил обеспокоенность частыми визитами дипломата в Службу информации и безопасности Молдавии, генеральную прокуратуру, Центральную избирательную комиссию (ЦИК), Национальный банк и другие ведомства. В частности, последний визит Хогана в ЦИК Воронин расценил как "личное вмешательство в ход избирательного процесса в пользу определенного конкурента". Экс-президент напомнил послу США о положениях Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, по которой все официальные дела в стране пребывания ведутся через ее МИД.

Обвинения США и ЕС во вмешательстве в молдавские выборы высказывал ранее лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон. Обеспокоенность в связи с действиями этих стран в отношении Кишинева выражала также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политический кризис разразился в Молдавии после победы действующего президента Майи Санду на президентских выборах в конце прошлого года. Вступив в должность, она под лозунгом борьбы с коррупцией добилась отставки правительства, а также заблокировала назначение нового премьер-министра, чем спровоцировала роспуск парламента.

Ранее депутаты парламентского большинства, которое сформировали социалисты вместе с группой "За Молдову", выразили несогласие с действиями президента, а также Конституционного суда, вставшим на сторону главы республики в этом конфликте. Тогда с критикой в адрес молдавских депутатов выступили дипломатические представительства США и ЕС.

Действиями Санду был спровоцирован роспуск законодательного органа, в котором президентская Партия действия и солидарности (ПДС) контролировала 15 из 101 места. Согласно опросам общественного мнения, фаворитами предстоящих выборов выступают ПДС, а также избирательный блок, созданный ПСРМ и ПКРМ. В целом в законодательный орган могут пройти до шести партий.