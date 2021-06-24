Премьер Израиля и президент Гондураса открыли посольство республики в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес официально открыли в четверг в Иерусалиме посольство республики в еврейском государстве. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

"Премьер-министр Нафтали Беннет сегодня в канцелярии премьера в Иерусалиме встретился с президентом Гондураса Хуаном Эрнандесом. После встречи лидеры открыли посольство Гондураса в Иерусалиме", - говорится в заявлении.

Договоренность о переносе гондурасского дипломатического представительства из Тель-Авива в Иерусалим была достигнута в сентябре 2020 года между Эрнандесом и предыдущим израильским премьером Биньямином Нетаньяху. До настоящего времени в Иерусалиме были расположены только посольства США и Гватемалы, а также дипмиссия Косово.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем палестино-израильского урегулирования. Израильтяне заняли восточную часть города во время войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.