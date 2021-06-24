Рютте считает, что Венгрии не место в ЕС после принятия закона о запрете гей-пропаганды

БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте выразил мнение, что Венгрия больше не может быть членом Евросоюза после принятия закона о запрете пропаганды гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних. Его слова в четверг приводит агентство AFP.

"Что касается моего мнения [по поводу этого закона], то им [Венгрии] больше нечего делать в ЕС, но не мне одному решать. Есть еще 26 стран", - заявил Рютте.

Парламент Венгрии 15 июня принял закон, запрещающий демонстрацию однополых отношений в учебных материалах или телевизионных шоу, предназначенных для лиц моложе 18 лет. Нормативный акт был принят 157 голосами "за" при одном голосе "против". Он подразумевает, что только отдельные лица и организации, внесенные в официальный реестр, могут проводить занятия по половому воспитанию в учебных заведениях. Крупным компаниям также будет запрещено размещать рекламу, связанную с гомосексуализмом, если она будет нацелена на аудиторию младше 18 лет.

Этот закон вызвал критику среди политической элиты Евросоюза и ряда его государств - членов.