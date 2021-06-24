Военные ДНР открыли огонь по позициям ВСУ в ответ на обстрел киевскими силовиками Горловки

ДОНЕЦК, 24 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Народной милиции Донецкой народно республики (ДНР) открыли ответный огонь из не запрещенного минскими соглашениями вооружения по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), с которых велись обстрелы Донецка и Горловки. Об этом в четверг сообщил заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

"С целью защиты мирного населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещенного минскими соглашениями вооружения, подавив огневые точки противника", - приводит слова Басурина Донецкое агентство новостей.

В среду утром украинские силовики подвергли минометному и гранатометному обстрелу окрестности Горловки, в результате чего был поврежден дом в поселке Зайцево. Вечером ВСУ обстреляли из минометов север Донецка. Огнем были повреждены газопровод низкого давления, остекление и фасад здания когенерационной станции шахты имени Засядько.

В понедельник утром три военнослужащих ДНР погибли в результате обстрела пригорода Донецка со стороны украинских силовиков. В связи с этим глава республики Денис Пушилин заявил, что подразделения ВСУ прибегают к тактике террора, агрессии и обмана на линии соприкосновения в Донбассе. Он также отметил, что ДНР не должна и не будет "спускать Украине с рук ее подлые выходки" и намерена "реализовать соответствующие ответные шаги".