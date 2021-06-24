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США объявили о планах продажи Филиппинам истребителей F-16 за $2,4 млрд

Вашингтон также планирует продать Маниле ракеты AIM-9X Sidewinder Block II на сумму до $42,4 млн и AGM-84L-1 Harpoon Block II на сумму до $120 млн

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены поставить Филиппинам истребители F-16 Block 70/72 и сопутствующую военную технику на сумму до $2,43 млрд. Кроме того, Вашингтон планирует продать Маниле ракеты AIM-9X Sidewinder Block II (на сумму до $42,4 млн) и AGM-84L-1 Harpoon Block II (на сумму до $120 млн). Об этом сообщили в четверг Госдепартамент и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Разрешение на выполнение этих договоренностей, которое в соответствии с национальным законодательством выдает внешнеполитическое ведомство США, получено. Американская администрация уже уведомила Конгресс США о принятых ею решениях. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение новых соглашений и их возможное блокирование.

В документах уточняется, что речь идет о планах поставки Филиппинам десяти самолетов F-16C Block 70/72 и двух - F-16D Block 70/72.

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СШАФилиппины
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