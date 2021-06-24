В Белом доме сообщили, что Байден призовет лидеров Афганистана к единству

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Глава администрации США Джо Байден призовет на предстоящих в пятницу переговорах в Вашингтоне президента Афганистана Ашрафа Гани и главу Высшего совета по национальному примирению Абдуллу Абдуллу к единству ввиду проблем, стоящих перед Кабулом. Об этом сообщила в четверг на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент подчеркнет необходимость единства, сплоченности и концентрации афганским правительством внимания на ключевых вызовах, с которыми сталкивается Афганистан", - заявила официальный представитель Белого дома.

"Один из сигналов, который мы подадим, будет заключаться в том, что лидерам [Афганистана] необходимо держать единый фронт в преодолении вызовов в сфере безопасности и других [областях]", - подчеркнула Жан-Пьер.

Кроме того, она сообщила, что США передадут Афганистану 3 млн доз вакцины от нового коронавируса компании Johnson & Johnson. Эти препараты будут поставлены Афганистану уже на следующей неделе, уточнила представитель американского лидера.