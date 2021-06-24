{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Белом доме сообщили, что Байден призовет лидеров Афганистана к единству

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США передадут этой стране 3 млн доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Глава администрации США Джо Байден призовет на предстоящих в пятницу переговорах в Вашингтоне президента Афганистана Ашрафа Гани и главу Высшего совета по национальному примирению Абдуллу Абдуллу к единству ввиду проблем, стоящих перед Кабулом. Об этом сообщила в четверг на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент подчеркнет необходимость единства, сплоченности и концентрации афганским правительством внимания на ключевых вызовах, с которыми сталкивается Афганистан", - заявила официальный представитель Белого дома.

"Один из сигналов, который мы подадим, будет заключаться в том, что лидерам [Афганистана] необходимо держать единый фронт в преодолении вызовов в сфере безопасности и других [областях]", - подчеркнула Жан-Пьер.

Кроме того, она сообщила, что США передадут Афганистану 3 млн доз вакцины от нового коронавируса компании Johnson & Johnson. Эти препараты будут поставлены Афганистану уже на следующей неделе, уточнила представитель американского лидера.

Теги
АфганистанСШАГани, АшрафАбдулла, АбдуллаБайден, Джозеф (Джо)
Зеленский не ответил, будет ли баллотироваться на второй срок
Через год после своего избрания украинский президент заявлял, что одного срока не хватит, чтобы "выполнить все обещания"
Читать полностью