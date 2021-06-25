Экс-адвокат Трампа полагает, что был лишен профессиональной лицензии из-за политики

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Рудольф Джулиани, ранее представлявший интересы 45-го президента США Дональда Трампа, уверен, что был лишен адвокатской лицензии в Нью-Йорке исключительно по политическим мотивам. Об этом юрист, который в прошлом являлся мэром крупнейшего мегаполиса США, заявил в четверг в эфире телеканала Newsmax.

Ранее в этот же день суд в Нью-Йорке приостановил действие лицензии Джулиани на предоставление юридических услуг. Поводом для этого стали "откровенно ложные и вводящие в заблуждение" утверждения Джулиани о фальсификации результатов президентских выборов в США, состоявшихся в ноябре 2020 года.

"Америка - это больше не Америка. Мы не живем в свободной стране. Мы живем в стране, которая находится под контролем Демократической партии", - сказал Джулиани, комментируя данное решение. "У нас двойные стандарты. Несомненно, если бы я представлял Хиллари Клинтон, то был бы их героем. Я представлял моего клиента так эффективно, что они пытаются таким образом заставить меня замолчать", - подчеркнул юрист.

По словам Джулиани, в отношении судей, которые приняли указанное решение, "следует провести расследование". Он отметил, что занимался адвокатской практикой около 50 лет без каких-либо нареканий.

Джулиани в течение нескольких лет был личным адвокатом Трампа и сыграл ключевую роль в попытках оспорить итоги прошлогодних выборов главы государства. Трамп, Джулиани и другие республиканцы заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. 20 января состоялась инаугурация демократа Джо Байдена.