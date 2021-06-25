МИД КНР назвал необоснованной критику Байденом закрытия гонконгской газеты "Пинго жибао"

ПЕКИН, 25 июня. /ТАСС/. Китайские власти считают необоснованным заявление президента США Джо Байдена по поводу принудительного закрытия гонконгской газеты "Пинго жибао". Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Это заявление американского руководства абсолютно необоснованно, оно не опирается на реальные факты", - подчеркнул он на брифинге.

По словам дипломата, правоохранительные органы Гонконга предприняли меры в отношении "Пинго жибао" в соответствии с местным законодательством. "Ни одна организация не находится вне закона, - напомнил Чжао Лицзянь. - Мы твердо поддерживаем усилия гонконгских властей по обеспечению национальной безопасности".

Официальный представитель ведомства отметил, что представители высшего руководства США должны прекратить выступать с заявлениями, которые китайское правительство рассматривает как посягательство на суверенитет КНР.

В четверг Байден осудил принудительное закрытие гонконгской оппозиционной газеты "Пинго жибао", назвав это ударом по независимым СМИ. По его мнению, Пекин "должен прекратить атаку на независимую прессу".

Закрытие гонконгского издания

17 июня полиция провела обыск в редакции "Пинго жибао" и медиахолдинга Next Digital Media, задержав пять руководящих сотрудников. Против двух из них, включая главного редактора газеты Райна Ло, выдвинуты обвинения в сговоре с внешними силами с целью создания угрозы нацбезопасности. В четверг газета прекратила работу.

"Пинго жибао" и медиахолдинг Next Digital Media принадлежат арестованному в конце прошлого года 73-летнему оппозиционному магнату Джимми Лаю. Он считается одним из главных организаторов антиправительственных демонстраций, вспыхнувших летом 2019 года в Гонконге.