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Законопроект об изменении Конституции Белоруссии приняли в первом чтении

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в пятницу во втором, окончательном чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя". Об этом сообщило агентство БелТА.

Документом предусматривается внесение изменений в законы "О Вооруженных силах Республики Беларусь", "О чрезвычайном положении" и "О военном положении", а также имплементация в законы о чрезвычайном и военном положении норм декрета президента "О защите суверенитета и конституционного строя".

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