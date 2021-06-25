Законопроект об изменении Конституции Белоруссии приняли в первом чтении

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в пятницу во втором, окончательном чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя". Об этом сообщило агентство БелТА.

Документом предусматривается внесение изменений в законы "О Вооруженных силах Республики Беларусь", "О чрезвычайном положении" и "О военном положении", а также имплементация в законы о чрезвычайном и военном положении норм декрета президента "О защите суверенитета и конституционного строя".