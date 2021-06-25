МИД ФРГ не называет даты, к которой из Ливии должны быть выведены иностранные силы

БЕРЛИН, 25 июня. /ТАСС/. Мировое сообщество работает над выводом иностранных войск из Ливии, но конкретной даты, когда это должно произойти, нет. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Нужно содействовать выводу войск, чтобы ситуация развивалась в направлении выборов, намеченных на 24 декабря", - сказала она. По ее словам, "это сложный процесс" и "финальной даты нет".

В Берлине в среду прошла международная конференция по Ливии с участием представителей Алжира, Великобритании, Германии, Египта, Италии, Китая, Марокко, Нидерландов, Республики Конго (возглавляет в Африканском союзе комиссию по ливийскому урегулированию), России, США, Туниса, Турции, Франции, Швейцарии, а также делегаций ООН, Африканского союза, Европейского союза, Лиги арабских государств. В отличие от всех предыдущих конференций по ливийской проблеме, в этот раз страна была представлена на встрече полноправным участником.

Участники этой конференции выразили приверженность выполнению решений предыдущей встречи в Берлине в январе 2020 года.

Обстановка в Ливии

В Ливии до последнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия в Триполи и пользующееся поддержкой Ливийской национальной армии и законно избранного парламента временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои.

23 октября прошлого года в Женеве участники комитета в формате "пять плюс пять", который включал по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня.

5 февраля Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра единого правительства Ливии и трех членов Президентского совета, главной задачей которых будет проведение 24 декабря 2021 года парламентских и президентских выборов на всей территории страны.