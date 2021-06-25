ОПЗЖ осудила заявление Зеленского о строительстве "стены" в Донбассе

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) решительно осуждает любые инициативы, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины. С таким заявлением выступила оппозиция в пятницу, комментируя высказывания президента Владимира Зеленского о возможности строительства "стены" на границе с неподконтрольной Киеву частью Донбасса.

"Владимир Зеленский неспособен установить мир и объединить страну. Из-за некомпетентности и политической несостоятельности он не смог урегулировать конфликт в Донбассе. Теперь он рассуждает о возможности строительства "стены" на границе с этим украинским регионом. Подобно безответственным политикам-авантюристам, Зеленский хочет использовать усталость людей от войны. Заставить их на референдуме принять решение о расчленении страны", - отмечается в заявлении.

ОПЗЖ подчеркивает, что "эти фантазии Зеленского противоречат конституции, гарантом которой он является, а также закону о референдуме, который принял парламент по его инициативе". Оппозиция напомнила, в законе о референдуме четко говорится, что "предметом референдума не могут быть вопросы, которые отменяют или ограничивают права украинских граждан, в данном случае жителей Донбасса", а также "вопросы, нарушающие государственный суверенитет и территориальную целостность Украины".

"Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что команда Зеленского готова отказаться от Донбасса, потому что не может вести диалог и выполнить свои обязательства перед народом Украины.

ОПЗЖ выразила уверенность, что обеспечить возврат Донбасса и восстановить единство страны реально. "Для этого надо выполнить минские соглашения и договоренности "нормандской четверки". Если Зе-команда продолжит будоражить общественность провокациями о "стенах" и "разрывах отношений", жизненно необходимым для страны станет референдум о доверии такой власти", - считает оппозиция.

Референдум, который нельзя проводить

Зеленский в четверг в интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук" на канале "1+1" не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины придется отгораживаться от Донбасса "стеной", проведя предварительно всеукраинский референдум по данному вопросу. При этом он назвал вопрос "стены" очень сложным, пояснив, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. "О Донбассе, или о той либо другой "стене" - это точно не популярно, не популистски, это будет сложный вопрос. Если мы до этого дойдем, я хочу, чтобы люди поняли, что это на много лет", - подчеркнул Зеленский. По его словам, "стена" - это разрыв всех отношений, всех коммуникаций".

Ранее в пятницу спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сказал, что всеукраинский референдум по вопросу создания "стены" с Донбассом, возможность проведения которого допустил президент Владимир Зеленский, стал бы нарушением украинского законодательства. "Вопросы территориальной целостности страны нельзя выносить на референдум. Это запрещает закон о референдуме. Допустим лишь вопрос замораживания конфликта", - сказал Разумков на пресс-конференции. При этом спикер добавил, что не видит необходимости проводить такой референдум, так как его организация потребовала бы серьезных затрат из государственного бюджета.