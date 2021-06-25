Нуланд считает, что РФ пытается утвердить суверенитет в международных водах Черного моря

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд утверждает, что Россия во время инцидента с британским эсминцем HMS Defender пыталась утвердить суверенитет в водах, которые должны быть международными. Свою точку зрения она изложила в пятницу, выступая на онлайн-конференции, которая была проведена Американским советом по Германии - базирующейся в Нью-Йорке неправительственной организацией.

"В Крыму также было значительное наращивание сил, - сказала Нуланд. - Это позволило России закрыть часть Черного моря. Мы видели, как они пытались утвердить свой суверенитет, когда британский корабль прошел по водам, которые должны быть международными, но на которые пытается претендовать Россия".

В среду Минобороны России сообщило о вторжении эсминца HMS Defender в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения корабля, после чего он покинул границы территориального моря РФ. В Минобороны действия экипажа эсминца назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву. Британская сторона утверждала, что корабль выполнял "мирный проход через территориальные воды Украины". По ее версии, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону эсминца, а "проводили учебные стрельбы".