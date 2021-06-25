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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Суд отклонил прошение о проведении нового процесса в деле об убийстве Джорджа Флойда

Защита не смогла продемонстрировать, что суд допустил злоупотребления или ошибки, говорится в решении
Активисты и представители СМИ у здания суда в Миннеаполисе Денис Акишев/ТАСС
Описание
Активисты и представители СМИ у здания суда в Миннеаполисе
© Денис Акишев/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Судья Питер Кэхилл отказал в проведении повторного процесса по делу экс-полицейского Дерека Шовина, ранее признанного присяжными виновным в убийстве темнокожего Джорджа Флойда. Как сообщает телекомпания CNN, соответствующее решение он принял в ночь на пятницу.

"Защита не смогла продемонстрировать, что суд допустил злоупотребления или ошибки, в результате которых ответчик был ограничен в своих конституционных правах на справедливое разбирательство", - приводит телекомпания выдержки из решения судьи.

Принятое судьей решение означает, что срок наказания Шовину будет определен в 21:30 мск. Прокуратура просит дать ему 30 лет лишения свободы.

Резонансное разбирательство началось 8 марта. Шовин 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех стражей порядка, которые участвовали в аресте Флойда, уволили. 21 апреля 2021 года Шовин был признан присяжными виновным в непредумышленном убийстве.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Теги
СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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