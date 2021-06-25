США подтвердили, что вывезут до сентября из Афганистана сотрудничавших с ними афганцев

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты подтвердили, что вывезут до сентября в третьи страны сотрудничавших с ними афганцев. Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Они будут перевезены в места за пределами Афганистана до того, как мы завершим вывод войск в начале сентября", - сказала она. По словам Псаки, исходя из соображений безопасности, США не будут раскрывать информацию о странах, куда вывезут этих людей.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что в настоящее время уже идет процесс выдачи виз и других необходимых документов данным категориям афганских граждан. Она также подчеркнула, что не будет раскрывать информацию о количестве людей, которым нужны такие документы.

Ситуация с эвакуацией

По данным американских СМИ, около 18 тыс. афганцев, помогавших войскам США, в том числе в качестве переводчиков, а также еще порядка 53 тыс. членов семей надеются получить иммиграционные визы в Соединенные Штаты. Это довольно длительный процесс, поэтому было принято решение об их эвакуации. Правозащитники и законодатели призывают администрацию президента Джо Байдена отправить этих афганцев на принадлежащий США тихоокеанский остров Гуам. В среду министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон начинает в ближайшее время эвакуировать часть граждан Афганистана. Деталей плана эвакуации он не привел.

Как отмечает газета The New York Times, эвакуация с территории Афганистана не дает привилегий в процессе рассмотрения заявки на американскую визу, а также не дает гарантий того, что эти люди не будут депортированы домой в случае, если в визе им будет отказано.

14 апреля Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск начался в мае. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. В 2010-2013 годы численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из страны в 2014 году.