Блинкен и Макрон обсудили цели установления стабильных отношений с Россией

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу на встрече в Париже обсудили цели установления "стабильных и предсказуемых" отношений с Москвой при противодействии ее "поведению". Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

"Госсекретарь Блинкен и президент Макрон подчеркнули общие цели установления стабильных и предсказуемых отношений с Москвой при одновременном противодействии агрессивному и безответственному поведению РФ, в том числе в отношении Украины", - утверждается в пресс-релизе.

Кроме того, стороны обсудили "общие обязательства, касающиеся трансатлантической безопасности и устойчивого альянса НАТО", а также трансатлантическое сотрудничество в вопросах противодействия "принудительным экономическим практикам со стороны КНР и попыткам [Пекина] подорвать основанный на правилах международный порядок". В числе других тем, затронутых на встрече, - борьба с терроризмом, поддержка демократии, ситуация в странах Африки, в том числе в эфиопском штате Тыграй.