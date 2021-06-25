Суд удовлетворил иск партии Пашиняна против ЦИК Армении

ЕРЕВАН, 25 июня. /ТАСС/. Административный суд удовлетворил иск партии "Гражданский договор", лидером которой является и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, против ЦИК страны и отменил предупреждение избирательной комиссии в отношении главы кабмина. Об этом в пятницу сообщает местный новостной портал News.am.

"Полномочный представитель партии "Гражданский договор" Тигран Нагдалян сообщил, что административный суд Армении удовлетворил иск партии "Гражданский договор" против Центральной избирательной комиссии и отменил предупреждение в отношении лидера партии Никола Пашиняна", - сообщает портал.

Ранее ЦИК вынес предупреждение Пашиняну за нарушение ограничений дня тишины во время внеочередных выборов в Национальное Собрание Армении.