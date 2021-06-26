В Испании отменяется обязательное ношение масок на улице

МАДРИД, 26 июня. /ТАСС/. Жители Испании с субботы могут выходить на улицы без масок. Такое решение приняло правительство королевства в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране и темпами вакцинации населения против нового коронавируса.

Согласно указу кабмина, отменяется обязательное ношение защитных масок на улице при условии соблюдения дистанции в 1,5 метра. Данное правило не распространяется на сожителей, которым можно не сохранять данную дистанцию. Несмотря на ослабление режима, испанцам все еще придется носить маски во всех закрытых общественных местах, а также в ряде случаев в ходе крупных мероприятий на свежем воздухе. Кроме того, маски останутся обязательными и в общественном транспорте. Штраф за нарушение мер может достигать €100.

При этом инициатива правительства вызвала разногласия в испанском обществе. Согласно опросу общественного мнения, результаты которого опубликовала газета 20 Minutos, 46% респондентов поддерживают идею о прекращении использования масок на улице. При этом 42,5% испанцев считают это решение преждевременным и полагают, что риск заражения коронавирусом все еще высок.

Мера, предусматривающая обязательное ношение масок на улице, действовала в Испании около года.

С начала распространения нового коронавируса в 47-миллионной Испании было выявлено более 3,77 млн случаев заражения, свыше 80,7 тыс. пациентов умерли. В конце октября прошлого года правительство ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого завершилось 9 мая текущего года. В середине июня уровень заболеваемости новым коронавирусом в Испании опустился ниже 100 случаев на каждые 100 тыс. жителей впервые с августа прошлого года.

27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящий момент уже более половины жителей Испании получили как минимум одну дозу вакцины от ковида.