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Неизвестные обстреляли вертолет с президентом Колумбии на борту

По данным журнала Semana, инцидент произошел днем в небе над восточным департаментом Норте-де-Сантандер
Президент Колумбии Иван Дуке EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE
Описание
Президент Колумбии Иван Дуке
© EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE

БОГОТА, 26 июня. /ТАСС/. Вертолет, на борту которого находился президент Колумбии Иван Дуке, подвергся в пятницу обстрелу со стороны неизвестных, когда совершал пролет над восточной частью южноамериканской республики. Об этом сообщил журнал Semana.

По его данным, инцидент произошел днем в небе над восточным департаментом Норте-де-Сантандер. Шесть пуль попали в корпус вертолета. На борту воздушного судна также находились министр национальной обороны Диего Молано и глава МВД Даниэль Паласиос. Никто не пострадал. Власти начали расследование.

Дуке назвал трусливой атаку неизвестных, обстрелявших вертолет.

"Очевидно, что это было трусливое нападение", - заявил Дуке, видео с выступлением которого было опубликовано на странице администрации президента в Twitter.

Колумбийский лидер подчеркнул, что власти продолжат борьбу со всеми преступными группировками, действующими на территории страны.

Теги
КолумбияДуке, Иван
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