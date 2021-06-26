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США призвали все стороны в Афганистане к переговорам о мире после встречи Байдена и Гани

Покидая Белый дом, президент Афганистана заявил, что переговоры прошли "очень хорошо", но приводить подробности не стал

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают все стороны в Афганистане к безотлагательному проведению значимых переговоров об общенациональном примирении. Об этом говорится в справочных материалах, которые были распространены в пятницу пресс-службой Белого дома по завершении переговоров президентов США и Афганистана Ашрафа Гани и Джо Байдена в Вашингтоне.

"Мы продолжаем призывать все афганские стороны срочно и значимым образом вести мирные переговоры, направленные на достижение справедливого и прочного урегулирования, предусматривающего защиту прав всех афганцев, включая женщин и меньшинства", - подчеркивается в документе.

Вместе с Гани участие во встрече с Байденом в Овальном кабинете Белого дома принял глава афганского Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла. Покидая Белый дом, Гани заявил журналистам, что переговоры прошли "очень хорошо", но приводить подробности не стал.

Теги
АфганистанСШАГани, АшрафБайден, Джо
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