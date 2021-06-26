США призвали все стороны в Афганистане к переговорам о мире после встречи Байдена и Гани

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают все стороны в Афганистане к безотлагательному проведению значимых переговоров об общенациональном примирении. Об этом говорится в справочных материалах, которые были распространены в пятницу пресс-службой Белого дома по завершении переговоров президентов США и Афганистана Ашрафа Гани и Джо Байдена в Вашингтоне.

"Мы продолжаем призывать все афганские стороны срочно и значимым образом вести мирные переговоры, направленные на достижение справедливого и прочного урегулирования, предусматривающего защиту прав всех афганцев, включая женщин и меньшинства", - подчеркивается в документе.

Вместе с Гани участие во встрече с Байденом в Овальном кабинете Белого дома принял глава афганского Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла. Покидая Белый дом, Гани заявил журналистам, что переговоры прошли "очень хорошо", но приводить подробности не стал.