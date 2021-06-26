Ракетный эсминец ВМС США идет в Черное море на учения

ТАСС, 26 июня. Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в акваторию Черного моря, где пройдут многонациональные военные учения Sea Breeze - 2021. Об этом в субботу сообщил Шестой флот ВМС США на своей странице в Twitter.

"Американский ракетный эсминец USS Ross отправился <...> в Черное море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze [ВМС] более чем 30 стран со всего мира", - указано в сообщении.

Ранее пресс-служба американского посольства на Украине сообщила, что в учениях примут участие 32 страны, в том числе США. В маневрах будут участвовать 5 тыс. военнослужащих, планируется задействовать 32 корабля и 40 самолетов.