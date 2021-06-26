Власти Колумбии предложили $796 тыс. за информацию о напавших на вертолет президента

БОГОТА, 26 июня. /ТАСС/. Власти Колумбии готовы заплатить до 3 млрд песо ($796 тыс.) за информацию, которая приведет к поимке лиц, обстрелявших вертолет с президентом Иваном Дуке на борту. Об этом в ночь на субботу сообщил министр национальной обороны республики Диего Молано.

"Награда в размере до 3 млрд песо предлагается тому человеку, который предоставит информацию, позволяющую найти виновных в этом террористическом нападении", - заявил Молано, видео выступления размещено на его странице в Twitter.

В пятницу неизвестные обстреляли вертолет, на борту которого находились президент, министр национальной обороны и глава МВД Колумбии Даниэль Паласиос. Никто не пострадал. Дуке пообещал продолжать борьбу со всеми преступными группировками, действующими на территории страны.