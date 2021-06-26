Южный переходный совет Йемена заявил о приостановке диалога с правительством страны

КАИР, 26 июня. /ТАСС/. Южный переходный совет (ЮПС) Йемена приостанавливает контакты с международно признанным правительством страны в связи с обострением ситуации в провинции Шабва, где произошли столкновения между вооруженными формированиями обеих сторон. Об этом заявил в субботу официальный представитель южан Али аль-Катири.

"Мы призываем всех наших делегатов, участвующих в переговорах по выполнению Эр-Риядского соглашения [о примирении между сторонами], прекратить любые формы взаимодействия и прямые контакты с другой стороной (правительством Йемена - прим. ТАСС) до разрешения ситуации в провинции Шабва", - указано в сообщении, размещенном на сайте ЮПС.

В пятницу подконтрольные южанам СМИ сообщили о том, что в находящейся преимущественно под властью правительственных сил Шабве были похищены местный поэт Салем аль-Абд бен Кушур, а также сотрудник пресс-службы ЮПС Хафез Миквар. Как уточнялось, их похищение было совершено на одном из местных КПП членами исламистской партии "Аль-Ислах" - йеменского филиала запрещенной в РФ ассоциации "Братья-мусульмане", в связях с которой ЮПС обвиняет международно признанные власти страны во главе с президентом Йемена Абд Раббо Мансуром Хади.

В субботу толпы людей вышли на улицы ряда городов Шабвы с требованием провести расследование случившегося и найти похищенных. В поддержку демонстрантов ЮПС направили в регион Абдан округа Нисаб несколько своих вооруженных отрядов. В итоге, по информации подконтрольных южанам СМИ, правительственные войска жестоко разогнали демонстрации и вступили в боестолкновения с отрядами ЮПС.

Аль-Катири назвал случившееся "попытками [правительственных сил] подорвать реализацию Эр-Риядского соглашения и превратить Шабву в территорию преследований, угроз и терроризма".

Представители международно признанного правительства страны пока ситуацию не комментировали.

Ситуация в Йемене

ЮПС был учрежден в мае 2017 года на фоне гражданской войны в Йемене. В настоящее время военизированные формирования ЮПС контролируют ряд территорий в южной части страны, включая город Аден, считающийся временной столицей республики.

В середине декабря прошлого года в соответствии с Эр-Риядским соглашением, заключенным в ноябре 2019 года между ЮПС и международно признанными властями страны, было сформировано переходное правительство Йемена под руководством премьер-министра Маина Абдель Малика. Тогда же в декабре аравийская коалиция под командованием Саудовской Аравии объявила, что военная составляющая Эр-Риядского соглашения практически полностью реализована.

В августе 2014 года началось противостояние йеменских властей в лице президента Хади и его сторонников с мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах". В январе 2015 года хуситы захватили столицу страны Сану и позднее сформировало свое параллельное правительство. Президент Хади с членами его кабмина вынуждены были перебраться в Аден, а в настоящее время большую часть времени проводят в Эр-Рияде. В наиболее активную фазу противоборство перешло с вторжением в страну в марте 2015 года просаудовской коалиции.

Продолжающийся почти семь лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.