Трамп назвал выборы президента США в 2020 году "преступлением века"

ВЕЛЛИНГТОН /штат Огайо/, 27 июня. Бывший президент США Дональд Трамп назвал президентские выборы в США 2020 году "преступлением века", потому что их результаты были сфальсифицированы.

"На мой взгляд, это было преступление века - то, что произошло в ноябре. Потому что теперь у нас кризис на границе, потому что с нашей страной происходят все эти вещи", - заявил он на первом митинге после ухода из Белого дома.

Бывший президент США добавил, что "3 ноября было позором, 3 ноября вечером выборы закончились, а потом стало что-то происходить". "Мы не проиграли эти выборы, нет, не проиграли", - подчеркнул политик.

Трамп отметил, что из-за фальсификаций, связанных с дистанционным голосованием, выборы напоминали украинские в 2004 году. "То, что случилось здесь, - это то, что Госдепартамент когда-то критиковал в коммунистических странах: фальсификация результатов дистанционного голосования, - сказал экс-президент. - Они незаконно изменили итоги подсчета голосов. Они говорили, что такое произошло на Украине в 2004 году. Теперь это в значительной степени случилось здесь, и мы это докажем".

По его словам, подобные нарушения имели место в том числе в городах Детройт (штат Мичиган), Филадельфия (Пенсильвания) и Атланта (Джорджия).

Во время выборов президента США в 2020 году значительная часть голосов была подана по почте. Их подсчет продолжался несколько дней, и в результате победа досталась кандидату от демократов Джо Байдену.

Итоги президентства

Трамп также приписал себе основные успехи во внутренней и внешней политике США за последнее время. "Мы уничтожили ИГИЛ (устаревшее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"). С настоящими генералами мы уничтожили ИГИЛ, убили [Абу Бакра] аль-Багдади, который пытался его восстановить. Мы уничтожили [Касема] Сулеймани, который придумал устанавливать на дорогах самодельные бомбы, от которых погибли столько наших солдат", - сказал он.

Бывший президент также указал, что вакцина от коронавируса была создана при нем, а также что он с самого начала считал, что коронавирус появился из лаборатории в Ухане, и только недавно действующий президент США Джо Байден решил также изучить эту версию. "Китай обязан заплатить нам триллионы и триллионы долларов", - повторил экс-глава Белого дома претензии к Пекину.

Новые выборы

Трамп вновь не стал говорить, пойдет ли он на выборы в 2024 году. Политик поднимал тему предстоящей борьбы за Белый дом в своей речи. Он вновь, как и в ряде интервью за последнее время, заявил, что республиканцы вернут Палату представителей и Сенат на промежуточных выборах в 2022 году, а в 2024 году вернут и Белый дом. Однако он не сказал, будет ли участвовать в этих выборах сам или намерен поддержать кого-то еще.

Тему будущих президентских выборов поднял республиканец Макс Миллер, который планирует в следующем году избираться от Огайо в Палату представителей Конгресса США. Трамп пригласил его на сцену и представил собравшимся, призвав голосовать за Миллера через год. Тот в ответ назвал бывшего президента ролевой моделью и добавил, что не видит никого другого кандидатом в президенты в 2024 году. Трамп оставил его слова без комментариев.

Планы на 2024 год - вопрос, который задают Трампу во время каждого интервью или выступления с момента ухода из Белого дома, но он так и не дал на него ответа. Однако пока такие выступления проходили перед ограниченной аудиторией. Первый большой митинг в качестве бывшего президента мог стать площадкой для громких заявлений, однако Трамп в основном повторил обвинения в адрес Джо Байдена и его администрации, с которыми уже не раз выступал за последние месяцы.

Среди других претендентов на пост главы государства от республиканцев уже называют не только Трампа, но и губернатора Флориды Рона Десантиса и бывшего госсекретаря Майка Помпео. Если Трамп сам не пойдет на выборы президента, его роль может стать решающей в поддержке того или иного кандидата.

Бывший президент в субботу проводит первый митинг после своего ухода из Белого дома. На мероприятие собрались тысячи человек, однако пока Трамп, в основном, повторяет заявления, звучавшие в его различных интервью на протяжении последних нескольких месяцев.