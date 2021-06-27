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ЦИК Армении опубликовал окончательные результаты внеочередных парламентских выборов

Партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,91% голосов
© Diego Herrera / SOPA Images/Sipa via Reuters Connect

ЕРЕВАН, 27 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Армении (ЦИК) в субботу опубликовала окончательные результаты внеочередных парламентских выборов, согласно которым победила партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" (53,91% голосов), второе место занял блок "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна (21,9% голосов). Заседание ЦИК транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

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"Согласно итоговым результатам, за "Гражданский договор" проголосовал 687 761 (53,91%) [избиратель], за блок "Армения" - 269 481 (21,9%)", - заявил председатель ЦИК Тигран Мукучян.

Кроме партии Пашиняна и блока Кочаряна, в парламент также вошел блок "Честь имею" третьего президента Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, который набрал 5,22% голосов.

Внеочередные выборы в парламент Армении прошли 20 июня. Решение проводить их было принято в результате политических консультаций между представителями власти и некоторых оппозиционных партий для преодоления политического кризиса, который начался в Армении после военных действий в Нагорном Карабахе.

Блок "Армения" Роберта Кочаряна уже заявил, что не признает результаты выборов и рассматривает возможность обращения в Конституционный суд.

Теги
АрменияСаргсян, Серж АзатовичПашинян, Никол ВоваевичКочарян, Роберт Седракович
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