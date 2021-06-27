Премьер Индии призвал граждан "преодолеть сомнения" в отношении прививок от коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в воскресенье призвал граждан страны "преодолеть сомнения" в отношении прививок против коронавирусной инфекции, не верить негативным слухам о вакцинации и сделать прививку.

"Я призываю всех вас - доверяйте науке. Доверьтесь нашим ученым. Уже много людей сделали прививку. Я уже привился двумя дозами. Моей матери почти сто лет, она тоже получила обе дозы. Давайте не будем верить негативным слухам, касающимся вакцин", - сказал премьер, выступая с традиционным ежемесячным радиообращением к нации.

По его словам, только сделав прививку против коронавируса, можно защитить себя от смертельной болезни.

"Пусть кто-то распространяет слухи о вакцинах. А мы все будем делать свою работу и обеспечивать вакцинацию наших людей. Угроза COVID-19 сохраняется, и мы должны сосредоточиться на вакцинации, а также следовать протоколам, касающимся COVID-19", - сказал глава индийского правительства.

Призыв премьера вызван опасениями по поводу распространяющихся в стране новых вариантов коронавируса, таких как штамм "Дельта" и его вариант "Дельта плюс". В Индии более половины населения все еще не сделали даже одну прививку от коронавируса. Власти полагают, что только активная и быстрая вакцинация всего взрослого населения поможет переломить ситуацию и избежать новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Общее число сделанных в Индии прививок против коронавируса достигло к утру воскресенья 321 760 077. Как сообщается на сайте министерства здравоохранения и благосостояния семьи, только за минувшие сутки было сделано 6 425 893 прививки. Вместе с тем, по данным Минздрава, пока всего 5,6% взрослого населения страны, общее число жителей которой составляет 1,3 млрд человек, получили обе дозы вакцины. Тем временем власти Индии зарегистрировали за минувшие сутки 50 040 новых случаев инфицирования коронавирусом, количество заразившихся за время эпидемии в стране достигло 30 233 183.