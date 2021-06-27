Президент Франции проголосовал на региональных и департаментских выборах

ПАРИЖ, 27 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл на избирательный участок в коммуне Ле-Туке (департамент Па-де-Кале, регион О-де-Франс). Он, как свидетельствует репортаж телеканала BFM, проголосовал на выборах руководителей регионов и членов департаментских советов, которые проходят в воскресенье по всей стране.

Глава государства традиционно голосует именно в этом курортном городе на северо-западе республики, который небезосновательно называют городом миллионеров. В центральном квартале, застроенном особняками, находится его неофициальная резиденция - большая четырехэтажная вилла Монежан. Супруга французского лидера Брижит унаследовала ее от своих родителей, богатых промышленников региона.

Эмманюэль и Брижит Макрон были встречены на избирательном участке, расположенном в местном дворце конгрессов, руководством города и департамента. Несмотря на ливень, президента ожидали и местные жители, с которыми он пообщался у входа в здание.

Все, включая охрану, были в защитных масках. В соответствии с установленными санитарными правилами Макрон пришел на выборы со своей авторучкой.

Сложные выборы

Бюллетеней правящей партии "Республика на марше" на столе избирательного участка не было. Это связано с тем, что она проиграла в первом туре и выбыла из борьбы.

Президент Франции имел возможность проголосовать на региональных выборах незаполненным бюллетенем либо отдать свой голос за одного из трех кандидатов. Это представитель "зеленых", а также кандидат, близкий к правой партии "Национальное объединение". Третий кандидат - Ксавье Бертран, представитель правоцентристской партии "Республиканцы". Он уже выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах 2022 года и может стать серьезным конкурентом Макрона, если он решит бороться за второй президентский мандат.

В целом на нынешних выборах ожидания правящей партии "Республика на марше", по оценкам экспертов, являются достаточно скромными. Это объясняется тем, что региональные советы были избраны в 2015 году, еще до создания партии. Поэтому сторонники Макрона не контролируют сегодня ни один из регионов.

В минувшее воскресенье они собрали чуть больше 10% голосов, и это побудило часть наблюдателей говорить о "стратегической аварии" партии власти. Тем не менее, хотя "Республике на марше" не приходится рассчитывать на победу в каком-либо регионе, ее электорат, безусловно, может повлиять на финальное распределение мандатов, отдав во втором туре свои голоса в пользу тех соперников, которые для нее более приемлемы.

Нынешние выборы являются последним вотумом населения перед предстоящими весной 2022 года президентскими выборами.