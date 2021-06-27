{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Франции проголосовал на региональных и департаментских выборах

Эмманюэль Макрон мог проголосовать на региональных выборах незаполненным бюллетенем либо отдать свой голос за одного из трех кандидатов

ПАРИЖ, 27 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл на избирательный участок в коммуне Ле-Туке (департамент Па-де-Кале, регион О-де-Франс). Он, как свидетельствует репортаж телеканала BFM, проголосовал на выборах руководителей регионов и членов департаментских советов, которые проходят в воскресенье по всей стране.

Глава государства традиционно голосует именно в этом курортном городе на северо-западе республики, который небезосновательно называют городом миллионеров. В центральном квартале, застроенном особняками, находится его неофициальная резиденция - большая четырехэтажная вилла Монежан. Супруга французского лидера Брижит унаследовала ее от своих родителей, богатых промышленников региона.

Эмманюэль и Брижит Макрон были встречены на избирательном участке, расположенном в местном дворце конгрессов, руководством города и департамента. Несмотря на ливень, президента ожидали и местные жители, с которыми он пообщался у входа в здание.

Все, включая охрану, были в защитных масках. В соответствии с установленными санитарными правилами Макрон пришел на выборы со своей авторучкой.

Сложные выборы

Бюллетеней правящей партии "Республика на марше" на столе избирательного участка не было. Это связано с тем, что она проиграла в первом туре и выбыла из борьбы.

Президент Франции имел возможность проголосовать на региональных выборах незаполненным бюллетенем либо отдать свой голос за одного из трех кандидатов. Это представитель "зеленых", а также кандидат, близкий к правой партии "Национальное объединение". Третий кандидат - Ксавье Бертран, представитель правоцентристской партии "Республиканцы". Он уже выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах 2022 года и может стать серьезным конкурентом Макрона, если он решит бороться за второй президентский мандат.

В целом на нынешних выборах ожидания правящей партии "Республика на марше", по оценкам экспертов, являются достаточно скромными. Это объясняется тем, что региональные советы были избраны в 2015 году, еще до создания партии. Поэтому сторонники Макрона не контролируют сегодня ни один из регионов.

В минувшее воскресенье они собрали чуть больше 10% голосов, и это побудило часть наблюдателей говорить о "стратегической аварии" партии власти. Тем не менее, хотя "Республике на марше" не приходится рассчитывать на победу в каком-либо регионе, ее электорат, безусловно, может повлиять на финальное распределение мандатов, отдав во втором туре свои голоса в пользу тех соперников, которые для нее более приемлемы.

Нынешние выборы являются последним вотумом населения перед предстоящими весной 2022 года президентскими выборами.

Теги
ФранцияМакрон, Эмманюэль
Кризис на Украине
Глава ДНР предупредил украинскую сторону, что республика готова ответить на обстрелы
27 июня ВСУ открыли огонь из запрещенных 120-мм минометов по жилым кварталам горловского поселка шахты 6/7, указал Денис Пушилин
Читать полностью