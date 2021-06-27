Чешский премьер отверг возможность существования нескольких версий инцидента во Врбетице

ПРАГА, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш утверждает, что к инциденту во Врбетице причастны российские спецслужбы и другие версии не рассматриваются. Об этом он заявил в воскресенье в интервью телеканалу CNN Prima News .

"Мы [правительство] убеждены, что это [взрывы на военных складах во Врбетице] было акцией российских шпионов. Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо [для Чехии]", - утверждал премьер, комментируя высказывание президента Чехии Милоша Земана, который ранее в воскресенье в интервью тому же телеканалу подчеркнул, что по-прежнему считает нужным рассматривать разные версии событий во Врбетице.

По словам Земана, помимо основной версии чешских властей, согласно которой к этому инциденту якобы причастны российские спецслужбы, необходимо расследовать вероятность, что взрывы на военных складах произошли из-за неумелого обращения с хранившимися там боеприпасами, а также версии, что это была попытка скрыть финансовую недостачу или кражу оружия.

Премьер Бабиш намерен обсудить с президентом Земаном расхождения во взглядах относительно версий случившегося во Врбетице в понедельник. В этот день глава государства запланировал традиционную встречу с правительством.

Обострение в российско-чешских отношениях

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля, когда власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Позднее стороны договорились о приведении в паритетное соответствие штатов посольств РФ в Праге и Чехии в Москве. В каждом из них с 1 июня работают по семь дипломатов, 25 командированных административно-технических служащих и 19 принятых на месте сотрудников.