Эсминец США Ross вошел в порт Одессы для участия в учениях Sea Breeze 2021

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Американский эсминец Ross пришвартовался в порту Одессы для участия в многонациональных военных учениях Sea Breeze 2021. Об этом в воскресенье сообщается в официальном Twitter учений.

"Ross ВМС США прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze 2021. Это 21-й этап учений, в котором более 30 стран объединятся для обучения совместимости в Черном море", - говорится в сообщении.

По информации местного издания "Думская", Ross ранее неоднократно заходил в Одессу и уже участвовал в Sea Breeze, в последний раз это было в 2019 году. Его водоизмещение - около 9 тыс. тонн, экипаж состоит из 337 человек. На борту корабля, по данным "Думской", 90 пусковых установок системы Aegis, которые могут запускать крылатые ракеты Tomahawk и другие. Эсминец также вооружен артиллерийскими установками, пулеметами, торпедными аппаратами, способен принимать на борт вертолет.

Ранее ВМС США сообщили, что Ross вошел в субботу в Черное море для участия в маневрах. Эсминец присоединится к 31 кораблю во время морской части учений. Сценарий предполагает объединение вооруженных сил из Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Азии и Австралии для проведения различных военных упражнений на море, суше и в воздухе, включая боевые действия на суше, действия против кораблей и ПВО, а также налаживание навыков обезвреживания боеприпасов.

До этого пресс-служба американского посольства на Украине сообщила, что в Sea Breeze 2021 примут участие 32 страны. В маневрах планируется задействовать 5 тыс. военнослужащих, 32 корабля и 40 самолетов. В минувшую среду посольство РФ в Вашингтоне призвало США и их союзников не отрабатывать военные действия в Черном море. Дипломатическое представительство предупредило, что данные маневры повышают риски непреднамеренных инцидентов и поощряют милитаристские настроения в Киеве.

26 июня в Национальном центре управления обороной РФ (входит в Минобороны) сообщили, что силы Черноморского флота контролируют действия американского эсминца.