В армии Йемена заявили, что мятежники потеряли более 25 тыс. сторонников в боях в Марибе

ТАСС, 27 июня. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) за минувшие полгода потеряло более 25 тыс. своих сторонников в боях, которые проходят в провинции Мариб. Об этом, как сообщил телеканал Al-Hadath, заявил в воскресенье глава управления информации армии Йемена полковник Яхъя аль-Хатами.

"За прошедшие шесть месяцев в результате вооруженных столкновений в Марибе хуситы потеряли более 25 тыс. человек - как рядовых членов "Ансар Аллах", так и полевых командиров", - отметил аль-Хатами. Кроме того, по его утверждению, за тот же период в ходе боев в указанной северной йеменской провинции "Ансар Аллах" "лишилось около 4 тыс. боевых машин".

Как считает глава управления информации йеменских правительственных сил, "активизация боевых действий со стороны хуситов в Марибе последовала сразу же после избрания в Иране нового президента по прямому указанию руководства Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана - прим. ТАСС)".

На протяжении последних месяцев мятежники стремятся взять под контроль провинцию Мариб, в одноименной столице которой находится ставка верховного командования правительственной армии Йемена. Помощь йеменским ВС оказывает аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией, нанося по отрядам хуситов удары с воздуха.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.