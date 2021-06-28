Армия Ирака считает удары ВВС США по границе с Сирией нарушением суверенитета республики

КАИР, 28 июня. /ТАСС/. Руководство иракской армии осуждает удары ВВС США по району у границы с Сирией и считает их нарушением суверенитета республики. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь главнокомандующего Вооруженными силами Ирака Яхья Расул.

"Мы осуждаем ночную атаку ВВС США по объектам на иракско-сирийской границе, считаем ее грубейшим нарушением суверенитета Ирака и его национальной безопасности", - приводит слова пресс-секретаря местный телеканал Al Sumaria.

Расул указал, что руководство арабской республики "в очередной раз подчеркивает недопустимость использования иракской территории в качестве арены для сведения счетов". Он также добавил, что "власти страны проведут расследование и все необходимые процедуры с целью недопущения подобных нарушений в дальнейшем".

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что американские ВВС по указанию президента США Джо Байдена нанесли 27 июня авиаудары по объектам поддерживаемых Ираном группировок в пограничном районе Ирака и Сирии. По версии Кирби, "цели были выбраны потому, что эти объекты используются поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками, которые занимаются атаками с применением беспилотных летательных аппаратов против американских военнослужащих и объектов в Ираке".

Как информировал в понедельник телеканал Al Arabiya, в результате авиаударов погибли семь бойцов отрядов иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Помимо этого, по данным сирийского информационного агентства SANA, в результате одного из ударов ВВС США погиб ребенок, еще три человека получили ранения.

В свою очередь "Аль-Хашд аш-Шааби" в распространенном заявлении признало гибель четырех своих бойцов, а также нанесение ущерба нескольким беспилотникам и складам с тяжелым вооружением.