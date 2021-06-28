США заявили, что будут привлекать РФ к ответственности за действия хакеров с ее территории

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены привлекать Россию к ответственности за действия преступных элементов, совершающих хакерские атаки за рубежом с ее территории. С таким заявлением выступил в понедельник на онлайн-конференции в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

"Нам нужно будет продемонстрировать прогресс по спектру вопросов кибербезопасности. В этой сфере имели место, откровенно говоря, вызывающие большую тревогу события в последние месяцы", - сказал сотрудник Белого дома, комментируя взаимодействие России и США после встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

"Мы (США - прим. ТАСС) проверим теорию о том, что Россия в состоянии обеспечить позитивные изменения в этой области. И мы будем, откровенно говоря, привлекать их (россиян - прим. ТАСС) к ответственности за действия, которые имеют место с их территории, независимо от того, идет ли речь о действиях государства или преступных элементов", - утверждал Файнер.