Посол Германии: Россия и ФРГ намерены развивать сотрудничество на уровне муниципалитетов

КАЛУГА, 28 июня. /ТАСС/. Россия и Германия намерены развивать взаимодействие гражданских обществ двух стран на муниципальном уровне. Об этом заявил в понедельник посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр, выступая на XVI конференции городов-партнеров России и Германии.

"Если вы хотите посмотреть на суть взаимодействия, нужно посмотреть на муниципальную политику. Говорят, что это сердце взаимодействия наших стран, - сказал он. - Значение взаимодействия муниципалитетов, взаимодействия гражданских обществ будет возрастать. Мы увидим, что взаимодействие на муниципальном уровне будет многообразным, активным, и мы будем дополнительно развивать это".

Посол отметил, что партнерство городов является важным аспектом развития диалога и дружественных отношений между РФ и Германией, необходимого для выстраивания совместного будущего.

"Мы будем через дискурс подходить к оптимальным решениям, мы будем знакомиться, общаться, и между нами не будет тишины. И я выступаю за то, чтобы гражданские общества больше взаимодействовали и это происходило на муниципальном уровне. Лучшего решения просто нет", - добавил фон Гайр.

Он также подчеркнул высокий уровень делового сотрудничества, указав, что немецкий бизнес эффективно развивается в Калужской области. "Немецкий бизнес очень хорошо себя чувствует в Калужской области, и пусть это так и остается. В том числе именно поэтому эта конференция проходит здесь", - отметил посол.