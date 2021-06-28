Макрон заявил, что не станет отправлять в отставку премьера по итогам региональных выборов

ПАРИЖ, 28 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не будет отправлять в отставку премьер-министра Жана Кастекса по итогам региональных выборов, ознаменовавшихся самой низкой явкой в истории республики. Об этом французский лидер заявил в понедельник в интервью журналу Elle.

"Я не стану менять премьер-министра. Результаты локальных выборов не предполагают последствий на национальном уровне", - заявил Макрон.

Президент Франции объяснил рекордно низкую активность избирателей неблагоприятной эпидемической ситуацией в стране. "Первая причина - это COVID-19. Выборы проходили в период, когда страна живет в непривычном ритме, - отметил Макрон. - Моя задача заключалась в обеспечении политического консенсуса по срокам выборов, чтобы никто не упрекнул нас в манипулировании электоральным календарем".

27 июня во всех 13 регионах Франции прошел второй тур региональных выборов. Как свидетельствуют предварительные итоги, день голосования проигнорировали две трети французских избирателей. В центральном округе Иль-де-Франс, в состав которого входит Париж, правом голоса не воспользовались почти 75% жителей региона. В целом же по стране в выборах не участвовали 65% избирателей.

Региональные советы избираются на шесть лет и имеют обширные полномочия в сфере образования, экологии, транспорта. Выборы первоначально должны были состояться весной, но были перенесены на лето из-за карантинных ограничений во Франции на фоне пандемии.