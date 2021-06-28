Парламент Грузии утвердил масштабную избирательную реформу

ТБИЛИСИ, 28 июня. /ТАСС/. Парламент Грузии в понедельник в третьем и окончательном чтении принял пакет законодательных изменений, предполагающих масштабную избирательную реформу. Голосование в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

"86 за и 3 против. Закон принят в третьем чтении", - сказал спикер парламента Кахабер Кучава, подводя итоги голосования.

Законопроект, в разработке которого участвовали и оппозиционные партии, предполагает комплектацию ЦИК, районных и участковых избирательных комиссий по новому принципу. В частности, в состав администрации ЦИК будут входить 17 человек, восемь из которых будут назначены по профессиональному признаку, а девять человек будут представителями политических партий. Реформа предполагает голосование с использованием электронных урн. Избиратель сможет попасть на избирательный участок, оставив отпечаток пальца и пройдя через устройство по распознаванию лица. Бюллетени будут помечены специальным штрихкодом, чтобы их невозможно было вынести за пределы участка.

Закон обязывает ЦИК после подведения итогов голосования в случайном порядке пересчитать результаты пяти избирательных участков в каждом округе в течение шести дней после выборов. Кроме того, в день голосования запрещается агитация в пользу той или иной партии в радиусе не менее 100 м от избирательного участка. Реформа позволяет увеличить сроки рассмотрения жалоб в центральной избирательной комиссии. ЦИК не сможет отказать партиям в рассмотрении жалоб, как это было ранее. Местные органы самоуправления в большей степени будут укомплектованы депутатами из пропорциональных списков, чем мажоритариями.

Кризис в Грузии

Проведение масштабной избирательной реформы является одним из пунктов соглашения, подписанного 19 апреля между правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и представителями оппозиции. Документ был предложен главой Евросовета Шарлем Мишелем для преодоления политического кризиса в республике. Соглашение также предполагает проведение судебной реформы, а также принятие парламентом закона об амнистии, который освободит от уголовной ответственности всех фигурантов дела о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Под амнистию попадет и глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, который обвиняется в участии и организации беспорядков.

Кроме того, если на предстоящих в октябре текущего года выборах в местные органы власти правящая партия наберет менее 43% в пропорциональной части, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы.

Политический кризис в Грузии длился с ноября прошлого года. Оппозиция отказалась признавать результаты прошедших 31 октября 2020 года парламентских выборов, на которых победила "Грузинская мечта", и бойкотировала работу парламента. Кризис углубился после того, как 23 февраля Мелия был арестован из-за неуплаты залога по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. За несколько дней до ареста Мелии в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий с командой по этому вопросу. Оппозиционера арестовали при новом премьере Ираклии Гарибашвили. Политик покинул тюрьму 10 мая.