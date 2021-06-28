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У офиса президента Украины проходит акция с требованием объявить Зеленскому импичмент

Серьезных происшествий в ходе акции пока не зафиксировано

КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Несколько сотен представителей различных организаций, в том числе и националистического толка, проводят акцию протеста у здания офиса президента Украины. Собравшиеся требуют смещения Владимира Зеленского с поста главы государства.

Среди присутствующих - представители партий "Демократическая сокира" и "Национальный корпус" (организация запрещена в России), общественной организации "Традиции и порядок" и других, передает украинское издание "Страна". Люди держат флаги организаций, которые представляют, а также национальные и выкрикивают лозунги с требованием лишить Зеленского президентских полномочий. В руках митингующие держат плакаты аналогичного содержания, а также с угрозами тюремного заключения в адрес главы государства.

Многие митингующие без масок, социальную дистанцию не соблюдают. Серьезных происшествий в ходе акции пока не зафиксировано.

Поводом для акции протеста стало недавнее интервью Зеленского украинскому телеканалу "1+1", в котором протестующие усмотрели признаки государственной измены.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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