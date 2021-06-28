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Адвокат сообщил, что прокуратура Нью-Йорка предъявит обвинения компании Трампа

По словам Рона Фискетти, в прокуратуре уточнили, что самому Трампу на данном этапе "обвинения предъявлены не будут"

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Прокуратура в Нью-Йорке намерена предъявить обвинения в отношении принадлежащей экс-президенту США Дональду Трампу компании Trump Organization, но не ему самому. Об этом сообщил в понедельник журналистам газеты Politico личный адвокат экс-главы Белого дома Рон Фискетти.

Юрист отметил, что на прошлой неделе встретился с представителями прокуратуры. Они рассказали о предварительных планах дальнейших действий. Ожидается, что обвинения предъявят на этой или следующей неделе. Они будут касаться Trump Organization, а также небольшой группы ее сотрудников, которые ранее получали различные финансовые поощрения. Власти подозревают, что при этом не были выплачены налоги.

По словам Фискетти, в прокуратуре уточнили, что самому Трампу на данном этапе "обвинения предъявлены не будут". Как пояснил адвокат, в ведомстве констатировали, что "расследование продолжается".

Указанное разбирательство проводит прокурор американского округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайрус Вэнс. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что вступали в прошлом в интимную связь с ним. Кроме того, разбирательство касается якобы возможных нарушений со стороны Трампа и его компании в налоговой и банковской сферах.

По сведениям Фискетти, обвинения, которые выдвинут на этой или следующей неделе, не будут касаться данных выплат женщинам.

В феврале Вэнс получил доступ к информации о налоговых отчислениях Трампа и Trump Organization. Республиканец в течение нескольких лет безуспешно пытался через суд прекратить начатое Вэнсом разбирательство. Политические оппоненты Трампа еще со времен президентской гонки 2016 года в стране требуют от него опубликовать налоговые декларации. Республиканец под разными предлогами отказывается это сделать.

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