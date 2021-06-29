Маас заявил о важности сотрудничества с Россией и Китаем в вопросах борьбы с пандемией

МАТЕРА /Италия/, 29 июня. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что в вопросах борьбы с пандемией и вакцинации важно сотрудничать с Россией и Китаем. Об этом он заявил во вторник журналистам по прибытии на встречу представителей МИД стран Группы двадцати (G20).

"Важно, что мы здесь сидим за столом переговоров с такими странами, как Россия и Китай", - сказал он. "Мы обратим внимание на то, что мы не разделяем их вакцинную дипломатию", - добавил министр. "Речь не должна идти [в том, что касается кампании по вакцинации] о достижении краткосрочных геостратегических преимуществ, но нам нужно вместе бороться с этой пандемией", - утверждал Маас. "Каждый из нас будет в безопасности только в том случае, если все будут в безопасности", - добавил он.

Коснувшись возможных ограничений международных перевозок в условиях распространения коронавируса, Маас отметил, что Германия "будет действовать дифференцированно" в этом вопросе. "Мы хотим уйти от общих решений", - сказал он. Министр указал на то, что власти ФРГ внимательно следят за ситуацией с распространением штамма "Дельта", в том числе, в России и Португалии.

С сегодняшнего дня обе страны официально включены в ФРГ в список стран, где распространяются опасные мутации коронавируса. Это означает, что ужесточаются правила въезда в Германию. В частности, сокращается транспортное сообщение. При этом прибывающие из России или Португалии в ФРГ будут вынуждены уйти на 14-дневный карантин вне зависимости от результата ПЦР-теста или прохождения вакцинации.