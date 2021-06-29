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В центре Киева произошли столкновения между протестующими предпринимателями и полицией

Движение транспорта в районе площади Независимости заблокировано

КИЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Столкновения с полицией произошли на акции протеста представителей малого бизнеса в центре Киева. Об этом во вторник сообщил телеканал "Украина-24".

По данным телеканала, несколько сотен протестующих пытались пройти маршем к офису президента с гробом и ритуальными венками, которые, как пояснили организаторы протеста, символизируют похороны малого бизнеса. Сотрудники полиции им препятствовали и пытались изъять реквизит, что в итоге привело к потасовкам. В результате акции были задержаны несколько ее участников.

Из-за протеста предпринимателей движение транспорта в районе площади Независимости заблокировано.

Организаторы протеста - представители движения SaveФОП, которое украинские СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Протестующие требуют принятия законопроектов, направленных на защиту упрощенной системы налогообложения, уменьшения налогов.

Протесты предпринимателей начались еще в конце прошлого года. Изначально они требовали отмены ограничений на предпринимательскую деятельность, введенных в связи с карантином, а также принять законопроекты об упрощенной системе налогообложения и отмене обязательного использования кассовых аппаратов. Акции и ранее неоднократно сопровождались столкновениями митингующих с полицией.

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